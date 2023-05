4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Brunnen entscheidet Spitzenduell gegen Menzingen für sich – Drei Treffer für Medrian Toski Brunnen reiht Sieg an Sieg: Gegen Menzingen hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Brunnen ging bis in die 13. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Medrian Toski in der 9. Minute und Medrian Toski in der 13. Minute. Allerdings schaffte Menzingen in der 52. Minute den Anschlusstreffer (Marc Staub) und in der 75. Minute den Ausgleich (Kerim Gülec). Der Siegtreffer fiel in der 78. Minute durch Medrian Toski.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Brunnen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Brunnen durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Brunnen behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach fünf Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Brunnen hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Als nächstes trifft Brunnen daheim mit ESC Erstfeld (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 20. Mai statt (20.15 Uhr, Schoeller).

Für Menzingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 3. Für Menzingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Menzingen verlor zudem erstmals zuhause.

Menzingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Kriens III (Platz 5). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: SC Menzingen - FC Brunnen a 2:3 (0:2) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 9. Medrian Toski 0:1. 13. Medrian Toski 0:2. 52. Marc Staub 1:2. 75. Kerim Gülec 2:2. 78. Medrian Toski (Penalty) 2:3. – Menzingen: Olivier Barmet, Dennis Ottiger, Robin Suter, Marc Staub, Alexander Toropov Marvao, Sebastian Koukoui, Laurin Meyer, Tim Benz, Yasir Al Nakeeb, Bojan Mitreski, Kerim Gülec. – Brunnen: David Camenzind, Dimitri Mühlebach, Ben Bühler, Aron Camenzind, Dario Domazet, Marc Schumacher, Luka Pecar, MIchael Ulrich, Dominik Mühlebach, Massimiliano Mele, Medrian Toski. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 14:18 Uhr.