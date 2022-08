4. Liga, Gruppe 2 Brunnen gewinnt zum Auftakt klar gegen Hünenberg Hünenberg lag gegen Brunnen deutlich vorne, nämlich 2:0 (8. Minute) - und verlor dennoch. Brunnen feiert einen 6:3-Heimsieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Philipp Stuber in der 3. Minute. Er traf für Hünenberg zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hünenberg stellte Joel Schmid in Minute 8 her. Dank dem Treffer von Gabriell Domgjoni (19.) reduzierte sich der Rückstand für Brunnen auf ein Tor (1:2).

Besmir Rexhaj glich in der 35. Minute für Brunnen aus. Es hiess 2:2. In der 41. Minute war es an Lev Reygel, Brunnen 3:2 in Führung zu bringen. In der 44. Minute baute Adrian Berbatovci den Vorsprung für Brunnen auf zwei Tore aus (4:2).

Brunnen erhöhte in der 47. Minute seine Führung durch Lev Reygel weiter auf 5:2. Es war ein Elfmeter In der 69. Minute verkleinerte Philipp Stuber den Rückstand von Hünenberg auf 3:5. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Gabriell Domgjoni in der 77. Minute, als er für Brunnen zum 6:3 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brunnen erhielten Adrian Berbatovci (60.) und Ahmed Hamza (95.) eine gelbe Karte. Hünenberg blieb ohne Karte.

Brunnen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Als nächstes tritt Brunnen in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team SK Root zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 28. August statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Nach dem ersten Spiel steht Hünenberg auf dem zehnten Rang. Mit dem viertplatzierten FC Ibach II kriegt es Hünenberg als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 26. August statt (20.15 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Brunnen b - FC Hünenberg III 6:3 (4:2) - Schoeller – Tore: 3. Philipp Stuber 0:1. 8. Joel Schmid 0:2. 19. Gabriell Domgjoni 1:2. 35. Besmir Rexhaj 2:2. 41. Lev Reygel 3:2. 44. Adrian Berbatovci 4:2. 47. Lev Reygel (Penalty) 5:2.69. Philipp Stuber 5:3. 77. Gabriell Domgjoni 6:3. – Brunnen: Markus Hanno, Adrian Berbatovci, Elvir Mujic, Ahmed Hamza, Besmir Rexhaj, Marko Pranjic, Gabriell Domgjoni, Josip Baric, Albert Domgjoni, Gazmend Rexhaj, Lev Reygel. – Hünenberg: Marc Zügel, Lucien Ngo, Tobias Stadelmann, Denis Sabanovic, Donat Schiess, Gjejson Ndrecaj, Thierry Stampfli, Oliver Julier, Philipp Stuber, Jan Kneubühler, Joel Schmid. – Verwarnungen: 60. Adrian Berbatovci, 95. Ahmed Hamza.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2022 22:18 Uhr.