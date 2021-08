4. Liga, Gruppe 1 Brunnen holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Rotkreuz Brunnen behielt im Spiel gegen Rotkreuz am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Medrian Toski erzielte in der 41. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Brunnen. In der 63. Minute traf Medrian Toski bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Brunnen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marc Schumacher in der 92. Minute, als er für Brunnen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Brunnen für Aron Camenzind (60.) und Luka Pecar (85.). Eine Verwarnung gab es für Rotkreuz, nämlich für Josua Suter (35.).

Brunnen liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Brunnen in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn Weggiser SC zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (16.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Rotkreuz steht mit einem Punkt auf Rang 7. Im nächsten Spiel kriegt es Rotkreuz zuhause mit seinem Tabellennachbarn SC Cham III zu tun. Diese Begegnung findet am 5. September statt (15.30 Uhr, Sportpark Rotkreuz, Rotkreuz).

Telegramm: FC Brunnen - FC Rotkreuz II 3:0 (1:0) - Schoeller – Tore: 41. Medrian Toski 1:0. 63. Medrian Toski 2:0. 92. Marc Schumacher 3:0. – Brunnen: David Camenzind, Leon Meffert, Marc Schumacher, Sharankan Logeswaran, Ben Bühler, Luka Pecar, Aron Camenzind, Din Lekic, Granit Metaj, Medrian Toski, Massimiliano Mele. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Navajeevan Thavarajah, Timo Huwiler, Ronny Schilter, Yannik Huwiler, Cédric Schneider, Mattia Palatucci, Josua Suter, Marco Sidler, Dimitri Zülle, Yves Jarczyk. – Verwarnungen: 35. Josua Suter, 60. Aron Camenzind, 85. Luka Pecar.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Cham III - SC Steinhausen 1:5, FC Aegeri 2 - Weggiser SC 2:1, FC Brunnen - FC Rotkreuz II 3:0, FC Schattdorf - SC Goldau III 1:0

Tabelle: 1. FC Schattdorf 2 Spiele/6 Punkte (6:0). 2. SC Steinhausen 2/6 (8:3), 3. FC Aegeri 2 2/4 (4:3), 4. Weggiser SC 2/3 (4:3), 5. FC Brunnen 2/3 (5:3), 6. SC Cham III 2/3 (5:8), 7. FC Rotkreuz II 2/1 (2:5), 8. FC Walchwil 1/0 (0:5), 9. SC Menzingen 1/0 (3:4), 10. SC Goldau III 2/0 (1:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 01:39 Uhr.