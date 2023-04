4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Brunnen setzt Siegesserie auch gegen Schattdorf fort – Siegtreffer in allerletzter Minute Brunnen reiht Sieg an Sieg: Gegen Schattdorf hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Brunnen drehte das Spiel in den letzten -3 Minuten, als Brunnen zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Dario Domazet in der 93. Minute erfolgreich, dann traf Claudio Küttel zwei Minuten später zum 3:2. Zum Auftakt der Partie hatte Dominik Mühlebach sein Team in der 69. Minute in Führung geschossen. Gleichstand war in der 80. Minute hergestellt: Sandro Imbach traf für Schattdorf. Joel Baumann traf in der 84. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Schattdorf.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Schattdorf. Brunnen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Brunnen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen drei Spielen hat Brunnen durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Schattdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 9).

Unverändert liegt Brunnen auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Brunnen hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Brunnen bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Alpnach a. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Schoeller).

In der Tabelle liegt Schattdorf weiterhin auf Rang 4. Das Team hat vier Punkte. Schattdorf hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schattdorf in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Kriens III (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Schattdorf - FC Brunnen a 2:3 (0:0) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 69. Dominik Mühlebach 0:1. 80. Sandro Imbach 1:1. 84. Joel Baumann 2:1. 93. Dario Domazet (Penalty) 2:2.95. Claudio Küttel 2:3. – Schattdorf: Kay Schillig, Pascal Schuler, Alessio Montaquila, Sandro Imbach, Aktug Demiroglu, Simon Zurfluh, Patrick Gamma, Cedric Aschwanden, Robin Lindauer, Christian Gisler, Joel Baumann. – Brunnen: Basil Tschümperlin, Claudio Küttel, Ben Bühler, Marc Schumacher, Aron Camenzind, MIchael Ulrich, Luka Pecar, Florian Inderbitzin, Dominik Mühlebach, Dimitri Mühlebach, Massimiliano Mele. – Verwarnungen: 49. Pascal Schuler, 78. Christian Gisler, 90. Ramon Aschwanden, 98. Patrick Gamma.

