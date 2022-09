4. Liga, Gruppe 1 Brunnen siegt gegen Schattdorf Brunnen behielt im Spiel gegen Schattdorf am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Brunnen: Florian Inderbitzin brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Dave Steiner erhöhte in der 25. Minute zur 2:0-Führung für Brunnen. Mit einem weiteren Tor erhöhte Dave Steiner für Brunnen auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten.

Nick Häusler (52. Minute) liess Schattdorf auf 1:3 herankommen. Dank dem Treffer von Simon Zurfluh (62.) reduzierte sich der Rückstand für Schattdorf auf ein Tor (2:3). Mit dem 4:2 für Brunnen schoss Genc Haxhija das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schattdorf erhielten Nick Häusler (71.) und Mike Gamma (89.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Brunnen, nämlich für Ben Bühler (67.).

Dass Brunnen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen vier Spielen hat Brunnen durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Schattdorf ein relativ häufiges Phänomen. Die total 11 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 8).

Brunnen verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Brunnen hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Brunnen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Menzingen (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 22. September (20.15 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

In der Tabelle verliert Schattdorf Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Für Schattdorf ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison.

Schattdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Meggen (Platz 7). Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Brunnen a - FC Schattdorf 4:2 (3:0) - Schoeller – Tore: 7. Florian Inderbitzin 1:0. 25. Dave Steiner 2:0. 34. Dave Steiner 3:0. 52. Nick Häusler 3:1. 62. Simon Zurfluh 3:2. 86. Genc Haxhija 4:2. – Brunnen: Basil Tschümperlin, Ben Bühler, Marc Schumacher, Michael Camenzind, Raffael Spezia, Niculin Schorno, MIchael Ulrich, Florian Inderbitzin, Massimiliano Mele, Luka Pecar, Dave Steiner. – Schattdorf: Fabio Moser, Alessio Montaquila, Mike Gamma, Nick Häusler, Simon Zurfluh, Robin Lindauer, Christian Gisler, Michael Arnold, Patrick Gamma, Noah Senn, Henry Kempf. – Verwarnungen: 67. Ben Bühler, 71. Nick Häusler, 89. Mike Gamma.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 22:18 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.