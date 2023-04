4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Brunnen siegt gegen Stans Sieg für Brunnen: Gegen Stans gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Brunnen: Massimiliano Mele brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Brunnen baute die Führung in der 15. Minute (Medrian Toski) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Hozan Karim Bahram (45.) reduzierte sich der Rückstand für Stans auf ein Tor (1:2).

In der 47. Minute baute Andre Bekavac den Vorsprung für Brunnen auf zwei Tore aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Stans zum 2:3 kam in der 59. Minute. Verantwortlich dafür war Hozan Karim Bahram. In der 70. Minute erhöhte Andre Bekavac auf 4:2 für Brunnen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Stans für Aldrin Qerimaj (56.), Tino Gerig (88.) und Yannick Konrad (90.). Brunnen blieb ohne Karte.

Brunnen liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Für Brunnen geht es daheim gegen SC Kriens III (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (16.00 Uhr, Schoeller).

Stans liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Stans trifft im nächsten Spiel daheim auf ESC Erstfeld (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 22. April statt (19.15 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Brunnen a - FC Stans 4:2 (2:1) - Schoeller – Tore: 1. Massimiliano Mele 1:0. 15. Medrian Toski 2:0. 45. Hozan Karim Bahram 2:1. 47. Andre Bekavac 3:1. 59. Hozan Karim Bahram 3:2. 70. Andre Bekavac 4:2. – Brunnen: Basil Tschümperlin, Dimitri Mühlebach, Ben Bühler, Leandro Perinetti, Raffael Spezia, Marc Schumacher, Luka Pecar, MIchael Ulrich, Dominik Mühlebach, Massimiliano Mele, Medrian Toski. – Stans: Michael Z Rotz, Jonas Amstutz, Yannick Konrad, Albin Qerimaj, Albert Qerimaj, Fabio Cannabona, Tino Gerig, Silvan Eggel, Aldrin Qerimaj, Silas Alpstäg, Maurice Reuteler. – Verwarnungen: 56. Aldrin Qerimaj, 88. Tino Gerig, 90. Yannick Konrad.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 22:30 Uhr.