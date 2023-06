4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Brunnen stolpert gegen Sarnen – Livio Wirz als Matchwinner Sarnen hat am Sonntag gegen Brunnen die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Livio Wirz in der 57. Minute. Das Tor fiel per Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Florian Muff (27.) und Max Hallmayer (87.). Die einzige gelbe Karte bei Brunnen erhielt: Ben Bühler (73.)

Sarnen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.6 Mal pro Partie.

Sarnen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 3. Sarnen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sarnen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Trotz der Niederlage bleibt Brunnen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 24 Punkte auf dem Konto. Nach acht Siegen in Serie verliert Brunnen erstmals wieder.

Für Brunnen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Sarnen - FC Brunnen a 1:0 (0:0) - Spielnummer: 210459 – Tor: 57. Livio Wirz (Penalty) 1:0. – Sarnen: Yasin Cetin, Alex Tschopp, Davide Stifani, Lars Tobias Imfeld, Florian Muff, Steve Von Ah, Silas Waldis, Dzenan Cekovic, Livio Ettlin, Max Hallmayer, Livio Wirz. – Brunnen: Gilles Allemann, Dimitri Mühlebach, Ben Bühler, Leandro Perinetti, Aron Camenzind, Marc Schumacher, Luka Pecar, MIchael Ulrich, Dominik Mühlebach, Massimiliano Mele, Remo Camenzind. – Verwarnungen: 27. Florian Muff, 73. Ben Bühler, 87. Max Hallmayer.

