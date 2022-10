4. Liga, Gruppe 1 Brunnen verliert gegen Seriensieger Aegeri Aegeri setzt seine Siegesserie auch gegen Brunnen fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Dave Boog erzielte in der 21. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Aegeri. Wiederum Dave Boog erhöhte in der 67. Minute auf 2:0 für Aegeri. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Robin Bruhin in der 72. Minute, als er für Aegeri zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brunnen sah Dario Domazet (78.) die rote Karte. Gelb erhielt Marc Schumacher (68.). Keine einzige Karte erhielt Aegeri.

In der Abwehr gehört Aegeri zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 3).

Aegeri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 2. Aegeri hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Aegeri geht es auf fremdem Terrain gegen FC Meggen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (14.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Nach der Niederlage büsst Brunnen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 5. Für Brunnen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Brunnen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rotkreuz II. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: FC Aegeri 2 - FC Brunnen a 3:0 (1:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 21. Dave Boog 1:0. 67. Dave Boog 2:0. 72. Robin Bruhin 3:0. – Aegeri: Joel Salvisberg, Sandro Wipfli, Dario Schuler, Mihailo Bukvic, Tobias Lüde, Ramon Nussbaumer, Zeno Rüedi, Brian Iten, Lennart van Kuijk, Dave Boog, Robin Bruhin. – Brunnen: David Camenzind, Aron Camenzind, Marc Schumacher, Leandro Perinetti, Raffael Spezia, MIchael Ulrich, Dario Domazet, Florian Inderbitzin, Remo Camenzind, Luka Pecar, Nirvan Karim. – Verwarnungen: 68. Marc Schumacher – Ausschluss: 78. Dario Domazet.

