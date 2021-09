3. Liga, Gruppe 2 Buochs gewinnt erstmals beim Spiel gegen Olympique Lucerne – Roberto Cataldi trifft spät zum Sieg Buochs hat am Sonntag auswärts Olympique Lucerne besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Buochs das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Roberto Cataldi.

Zum Auftakt der Partie hatte Nico Wyss sein Team in der 20. Minute in Führung geschossen. Per Penalty erhöhte Mike Amrhein in der 33. Minute zum 2:0 für Buochs. Die 39. Minute brachte für Olympique Lucerne den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Sanel Kljajic. Der Ausgleich für Olympique Lucerne fiel in der 43. Minute (Alen Malanovic).

Im Spiel gab es gleich vier rote Karten. Bei Olympique Lucerne gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Kevin Marty (31.) und Astrit Nikaj (62.). Ausserdem gab es bei Olympique Lucerne weitere vier gelbe Karten. Bei Buochs gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für André Imfeld (37.) und Valon Coli (70.). Gelbe Karten sahen zudem Martin Agner (48.), Valon Coli (67.) und Nico Fischer (82.).

Die Abwehr von Olympique Lucerne kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.2 (Rang 12).

Buochs verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Buochs folgt nach drei Niederlagen und null Unentschieden.

Im nächsten Spiel kriegt es Buochs in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Hitzkirch (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (16. September) (20.15 Uhr, Seefeld, Buochs).

Unverändert liegt Olympique Lucerne auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Olympique Lucerne muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Olympique Lucerne zuhause und zweimal auswärts.

Olympique Lucerne trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Kriens U23 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: Olympique Lucerne - SC Buochs 2:3 (2:2) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 20. Nico Wyss 0:1. 33. Mike Amrhein (Penalty) 0:2.39. Sanel Kljajic 1:2. 43. Alen Malanovic 2:2. 84. Roberto Cataldi 2:3. – Olympique Lucerne: Kevin Marty, Mateo Cosic, Sanel Kljajic, Selim Deva, Astrit Nikaj, Belmin Dedukic, Omar Essakhi, Nico Kurth, Sefkan Beran, Lazar Lukic, Alen Malanovic. – Buochs: André Imfeld, Simon Mathis, Mike Amrhein, Nil Niederberger, Dario Nickel, Nico Wyss, Dario Truttmann, Nico Fischer, Martin Agner, Ruben Alexandre Dos Santos Urbano, Marco Cataldi. – Verwarnungen: 31. Sanel Kljajic, 48. Martin Agner, 53. Astrit Nikaj, 58. Fabio Ehrat, 67. Valon Coli, 82. Omar Essakhi, 82. Nico Fischer – Ausschlüsse: 31. Kevin Marty, 37. André Imfeld, 62. Astrit Nikaj, 70. Valon Coli.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: Olympique Lucerne - SC Buochs 2:3, SK Root - SC Kriens U23 2:1

Tabelle: 1. FC Kickers Luzern 4 Spiele/12 Punkte (8:3). 2. FC Horw 4/12 (16:0), 3. FC Malters 3/9 (8:1), 4. FC Gunzwil 3/9 (7:3), 5. FC Adligenswil 4/7 (16:8), 6. SK Root 4/6 (8:10), 7. FC Hitzkirch 4/4 (4:5), 8. SC Buochs 4/3 (5:16), 9. FC Hergiswil II 4/3 (5:8), 10. FC Ebikon I 4/3 (4:7), 11. SC Kriens U23 4/0 (1:9), 12. Olympique Lucerne 4/0 (5:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 01:40 Uhr.