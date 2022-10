3. Liga, Gruppe 1 Buochs verliert gegen Seriensieger Baar Baar setzt seine Siegesserie auch gegen Buochs fort. Das 5:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Schon früh setzte Baar dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 10. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Baar noch auf 5:2.

Buochs waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (63. Minute) und zum 2:5 (92. Minute).

Die Torschützen für Baar waren: Nedeljko Maric, Leonard Rechi, Kreshnik Nurcaj, Fatlum Sylejmani und Emanuele Smilari. Einziger Torschütze für Buochs war: Lauro Baumgartner (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Maurice Weh von Buochs erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Baar den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Buochs kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 11).

Baar bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 4. Für Baar ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Baar in einem Heimspiel mit SC Steinhausen (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Buochs verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Buochs war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Buochs in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Zug 94 II. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (19.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: SC Buochs - FC Baar 1 2:5 (0:3) - Seefeld, Buochs – Tore: 10. Kreshnik Nurcaj 0:1. 21. Fatlum Sylejmani 0:2. 23. Leonard Rechi 0:3. 63. Lauro Baumgartner 1:3. 72. Emanuele Smilari 1:4. 90. Nedeljko Maric 1:5. 92. Lauro Baumgartner 2:5. – Buochs: Mauro Truttmann, Martin Agner, Patrick Peixoto Matanovic, Simon Mathis, Aron von Holzen, Sandro May, Maurice Weh, Mauro Imboden, Daniele Ricupero, Lauro Baumgartner, Marco Ignatov. – Baar: Mihajlo Vuckovic, Daniel Dietrich, Aurel Kelmendi, Damjan Veljkovic, Gabriel Can, Giordan Martino, Antonije Djakovic, Leonard Rechi, Emanuele Smilari, Fatlum Sylejmani, Kreshnik Nurcaj. – Verwarnungen: 60. Maurice Weh.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 20:48 Uhr.

