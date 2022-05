3. Liga, Gruppe 2 Buochs verliert gegen Seriensieger Gunzwil Gunzwil setzt seine Siegesserie auch gegen Buochs fort. Das 3:1 zuhause am

(chm)

Freitag

bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Domenik Martini eröffnete in der 25. Minute das Skore, als er für Gunzwil das 1:0 markierte. Rafael Borges Lopes erhöhte in der 51. Minute zur 2:0-Führung für Gunzwil. Der Anschlusstreffer für Buochs zum 1:2 kam in der 69. Minute. Verantwortlich dafür war Nico Fischer. In der 82. Minute erhöhte Rafael Borges Lopes auf 3:1 für Gunzwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gunzwil sah Philippe Kronenberg (89.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buochs, Marcel Hermann (81.) kassierte sie.

In der Defensive hat Gunzwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 43 erzielten Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Buochs ein relativ häufiges Phänomen. Die total 55 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 11).

Mit dem Sieg übernimmt Gunzwil die Tabellenführung. Das Team hat nach 20 Spielen 42 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Gunzwil hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gunzwil in einem Heimspiel mit FC Adligenswil (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (17. Mai) (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Buochs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 10. Buochs hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Buochs tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Kriens an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (18.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Gunzwil - SC Buochs 3:1 (1:0) - Linden, Gunzwil – Tore: 25. Domenik Martini 1:0. 51. Rafael Borges Lopes 2:0. 69. Nico Fischer 2:1. 82. Rafael Borges Lopes 3:1. – Gunzwil: Moses König, Pascal Jurt, Domenik Martini, Daniele Carriero, Matias Nurmi, Elia Ramundo, Till Fleischli, Rafael Borges Lopes, Patrick Oehen, Iwan Rogger, Raffael Furrer. – Buochs: Noah Zimmermann, Nico Wyss, Mike Amrhein, Maurice Engelberger, Martin Agner, Nico Fischer, Niklas Bissig, Till Schumacher, Francesco Nassa, Nordin Käslin, Markus Niederberger. – Verwarnungen: 81. Marcel Hermann – Ausschluss: 89. Philippe Kronenberg.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 11:31 Uhr.