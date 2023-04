3. Liga, Gruppe 3 Buttisholz gewinnt deutlich gegen Wauwil Sieg für Buttisholz: Gegen Wauwil gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1.

(chm)

Wauwil ging zunächst in der 16. Minute in Führung, als Zeljko Karajcic zum 1:0 traf. Nur zwei Minuten später schaffte Daniele Fuschetto aber den Ausgleich für Buttisholz. Philipp Rölli erzielte in der 44. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Buttisholz.

Linus Klemenjak erhöhte in der 55. Minute zur 3:1-Führung für Buttisholz. Das letzte Tor der Partie erzielte Dominik Epli, der in der 82. Minute die Führung für Buttisholz auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jonas Grüter von Wauwil erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Buttisholz eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.4 pro Spiel. Das bedeutet, dass Buttisholz die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Buttisholz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 6. Für Buttisholz ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Buttisholz auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Sursee (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am Dienstag (4. April) statt (20.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Mit der Niederlage rückt Wauwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 7. Wauwil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Wauwil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Zell an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Mittwoch (5. April) statt (20.00 Uhr, Gass, Zell).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Wauwil-Egolzwil 4:1 (2:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 16. Zeljko Karajcic 0:1. 18. Daniele Fuschetto 1:1. 44. Philipp Rölli 2:1. 55. Linus Klemenjak 3:1. 82. Dominik Epli 4:1. – Buttisholz: Silvan Jost, Alessandro Rogger, Lukas Portmann, Martial Theiler, Quirin Felder, Martin Bühler, Damian Meier, Daniele Fuschetto, Michael Erni, Linus Klemenjak, Philipp Rölli. – Wauwil: Nikola Stoiljkovic, Pedro Da Silva Macedo, Lukas Achermann, Noah Tschopp, Jonas Grüter, Miroslav Marjanovic, Predrag Karajcic, Zeljko Karajcic, Leke Dushi, Yanik Vonarbrug, Delfin Torrecilla. – Verwarnungen: 70. Jonas Grüter.

