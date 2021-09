3. Liga, Gruppe 3 Buttisholz gewinnt klar gegen Knutwil Buttisholz gewinnt am Sonntag auswärts gegen Knutwil 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Daniele Fuschetto in der 32. Minute. Er traf für Buttisholz zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Buttisholz stellte Michael Erni in Minute 75 her. Dank dem Treffer von Severin Wüest (76.) reduzierte sich der Rückstand für Knutwil auf ein Tor (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Buttisholz stellte Linus Klemenjak in Minute 78 her. Damian Meier schoss das 4:1 (82. Minute) für Buttisholz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Knutwil erhielten Camille Kuster (47.), Yannick Fortiguerra (58.) und Marcel Müller (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Buttisholz für Noa Herzog (60.) und Philipp Rölli (68.).

Dass Buttisholz gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen vier Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Buttisholz die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Buttisholz verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Buttisholz geht es in einem Heimspiel gegen FC Nottwil (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

In der Tabelle verliert Knutwil Plätze und zwar von Rang 5 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Knutwil hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Knutwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Entlebuch. Das Spiel findet am 18. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Knutwil - FC Buttisholz 1:4 (0:1) - Seebli, Knutwil – Tore: 32. Daniele Fuschetto 0:1. 75. Michael Erni 0:2. 76. Severin Wüest 1:2. 78. Linus Klemenjak 1:3. 82. Damian Meier 1:4. – Knutwil: Philipp Lisebach, Manuel Schärli, Severino Rütter, Josua Habermacher, Camille Kuster, Yuri Spiess, Lars Lötscher, Yannick Fortiguerra, Simon Habermacher, Mathias Kurmann, Dennis Amstutz. – Buttisholz: Silvan Jost, Michael Erni, Albin Krasniqi, Noa Herzog, Robin Wäfler, Daniele Fuschetto, Philipp Rölli, Pascal Fischer, Damian Meier, Maurus Felder, Matthias Erni. – Verwarnungen: 47. Camille Kuster, 58. Yannick Fortiguerra, 60. Noa Herzog, 68. Philipp Rölli, 88. Marcel Müller.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Entlebuch 1:2, FC Knutwil - FC Buttisholz 1:4, FC Nottwil - FC Wolhusen 3:0, FC Sempach - SC Reiden 0:1, FC Escholzmatt-Marbach - FC Dagmersellen 2:5

Tabelle: 1. SC Reiden 4 Spiele/10 Punkte (7:3). 2. FC Entlebuch 4/9 (9:7), 3. FC Ruswil 3/7 (9:3), 4. FC Buttisholz 4/7 (7:4), 5. FC Wolhusen 4/7 (9:4), 6. FC Nottwil 3/4 (5:3), 7. FC Knutwil 4/4 (6:9), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 4/4 (5:8), 9. FC Dagmersellen 3/3 (8:8), 10. FC Escholzmatt-Marbach 4/3 (4:11), 11. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 12. FC Sempach 3/0 (1:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 01:40 Uhr.