3. Liga, Gruppe 3 Buttisholz holt sich drei Punkte gegen Dagmersellen – Michael Erni als Matchwinner Buttisholz gewinnt am Samstag zuhause gegen Dagmersellen 2:1.

(chm)

Buttisholz geriet zunächst in Rückstand, als Livio Scheidegger in der 6. Minute die zwischenzeitliche Führung für Dagmersellen gelang. In der 16. Minute glich Buttisholz jedoch aus und ging in der 65. Minute in Führung. Torschützen waren Linus Klemenjak und Michael Erni.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Buttisholz zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Defensive 31 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Buttisholz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Buttisholz hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Buttisholz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Dagmersellen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 33 Punkten neu Platz 6. Dagmersellen hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Dagmersellen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Buttisholz - FC Dagmersellen 2:1 (1:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 6. Livio Scheidegger 0:1. 16. Linus Klemenjak 1:1. 65. Michael Erni 2:1. – Buttisholz: Silvan Jost, Gilles Blaudszun, Lukas Portmann, Noa Herzog, Simon Ineichen, Daniele Fuschetto, Michael Erni, Maurus Felder, Damian Meier, Quirin Felder, Linus Klemenjak. – Dagmersellen: Dominik Schüpbach, Simon Hunziker, Flavio Accola, David Gut, Luca Roth, Livio Scheidegger, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Michael Bucher, Janik Sommer, Andrin Fischer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2022 22:44 Uhr.