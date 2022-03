3. Liga, Gruppe 3 Buttisholz lässt sich von Escholzmatt-Marbach kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 11) ist Buttisholz am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Escholzmatt-Marbach gerecht geworden und hat zuhause 4:1 gewonnen.

(chm)

Buttisholz ging in der 3. Minute 1:0 in Führung, als Adnan Tola ins eigene Tor traf. Maurus Felder sorgte in der 14. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Buttisholz. In der 28. Minute gelang Escholzmatt-Marbach (Oliver Greil) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 66. Minute baute Damian Meier den Vorsprung für Buttisholz auf zwei Tore aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Linus Klemenjak in der 70. Minute, als er für Buttisholz zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Buttisholz zu den Besten: Die total 15 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 3).

Die Abwehr von Escholzmatt-Marbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Buttisholz unverändert. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Buttisholz hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Buttisholz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 6). Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Für Escholzmatt-Marbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 11. Escholzmatt-Marbach hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Escholzmatt-Marbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Entlebuch. Das Spiel findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Escholzmatt-Marbach 4:1 (2:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 3. Eigentor (Adnan Tola) 1:0.14. Maurus Felder 2:0. 28. Oliver Greil 2:1. 66. Damian Meier 3:1. 70. Linus Klemenjak 4:1. – Buttisholz: Silvan Jost, Michael Erni, Lukas Portmann, Simon Ineichen, Philipp Rölli, Daniele Fuschetto, Maurus Felder, Simon Hofstetter, Damian Meier, Linus Klemenjak, Kevin Scherer. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Stefan Wüthrich, Daniel Kaufmann, Bobi Johannes Dogdu, Adnan Tola, Maran Mohanarangan, Oliver Knüsel, Oliver Greil, Flamur Azizi, Jason Schöpfer, Goncalo Vicente Fernandes Madeira. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.03.2022 10:41 Uhr.