4. Liga, Gruppe 5 Buttisholz mit Auswärtssieg bei Grosswangen-Ettiswil im ersten Spiel Sieg für Buttisholz gegen Grosswangen-Ettiswil zum Saisonauftakt. Das Resultat: 3:1.

Buttisholz ging in der 14. Spielminute durch Dominik Jetishi in Führung, ehe Grosswangen-Ettiswil in der 18. Minute (Simon Grüter) der Ausgleich gelang. In der 30. Minute war es an Marco Delacher, Buttisholz 2:1 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 78. Minute, als Roland Widmer die Führung für Buttisholz auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Buttisholz auf dem ersten Rang. Buttisholz spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Willisau (Rang 8). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (25. August) (20.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Nach dem ersten Spiel steht Grosswangen-Ettiswil auf dem neunten Rang. Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Schüpfheim (Platz 7). Das Spiel findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Buttisholz 1:3 (1:2) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 14. Dominik Jetishi 0:1. 18. Simon Grüter 1:1. 30. Marco Delacher 1:2. 78. Roland Widmer 1:3. – Grosswangen-Ettiswil: Sascha Wiederkehr, Joel Mehr, Elias Wälti, Joel Schwegler, Severin Fischer, Noe Marti, Marco Leupi, Taulant Myrta, Timo Künzli, Simon Grüter, Lukas Häfliger. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Timon Kaufmann, Christian Betschart, Léon Ziswiler, Gian Brunner, Tobias Goller, Robin Wäfler, Adrian Grüter, Nicolas Bremgartner, Manuel Grüter, Dominik Jetishi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

