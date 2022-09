3. Liga, Gruppe 3 Buttisholz sorgt bei Sursee für Überraschung – Entscheidung in der Schlussminute Überraschung bei Buttisholz gegen Sursee: Der Tabellenneunte (Buttisholz) hat am Sonntag zuhause den Tabellenzweiten 3:2 besiegt. Für Buttisholz war es zugleich der erste Saisonsieg im vierten Spiel.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Buttisholz das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Philipp Rölli.

Zum Auftakt der Partie hatte Damian Meier sein Team in der 22. Minute in Führung geschossen. Eric Schmid glich in der 34. Minute für Sursee aus. Es hiess 1:1. Per Penalty traf Damian Meier in der 46. Minute zur 2:1-Führung für Buttisholz. Gleichstand stellte Raul Kiener durch seinen Treffer für Sursee in der 58. Minute her.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Erni von Buttisholz erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Buttisholz zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Buttisholz verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Buttisholz hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Buttisholz geht es daheim gegen FC Zell (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

In der Tabelle verliert Sursee Plätze und zwar von Rang 2 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Sursee hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sursee tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Altbüron-Grossdietwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Sursee 3:2 (2:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 22. Damian Meier 1:0. 34. Eric Schmid 1:1. 46. Damian Meier (Penalty) 2:1.58. Raul Kiener 2:2. 93. Philipp Rölli 3:2. – Buttisholz: Silvan Jost, Noa Herzog, Lukas Portmann, Dominik Epli, Alessandro Rogger, Michael Erni, David Lustenberger, Martin Bühler, Damian Meier, Maurus Felder, Linus Klemenjak. – Sursee: Jan Staffelbach, Leorent Hulaj, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Joel Zust, Ruben Lustenberger, Raul Kiener, Eric Schmid, Emir Demirtas, Sascha Rast, Dario Roos, Leonard Rramanaj. – Verwarnungen: 43. Michael Erni.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 18:13 Uhr.

