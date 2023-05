3. Liga, Gruppe 3 Buttisholz und Altbüron-Grossdietwil teilen sich Punkte Je ein Punkt für Buttisholz und Altbüron-Grossdietwil: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal legte Buttisholz vor, zweimal glich Altbüron-Grossdietwil aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das Skore eröffnete Andreas Matter in der 16. Minute. Er traf für Buttisholz zum 1:0. Nach nur sechs Minuten machte Ramon Blum die Führung schon wieder zunichte. Andreas Matter erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Buttisholz. Zum Ausgleich für Altbüron-Grossdietwil traf Ramon Blum in der 59. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Buttisholz für Linus Klemenjak (38.), Damian Meier (55.) und Martin Bühler (56.). Die einzige gelbe Karte bei Altbüron-Grossdietwil erhielt: Sandro Grüter (80.)

Die Tabellensituation bleibt für Buttisholz unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Buttisholz hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Buttisholz trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Wolhusen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Nach dem Unentschieden büsst Altbüron-Grossdietwil in der Tabelle ein und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 7. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Altbüron-Grossdietwil hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Altbüron-Grossdietwil geht es daheim gegen FC Zell (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Altbüron-Grossdietwil 2:2 (2:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 16. Andreas Matter 1:0. 22. Ramon Blum 1:1. 34. Andreas Matter 2:1. 59. Ramon Blum 2:2. – Buttisholz: Silvan Jost, Alessandro Rogger, Martial Theiler, Simon Ineichen, Quirin Felder, Andreas Matter, Daniele Fuschetto, Damian Meier, Martin Bühler, Manuel Grüter, Linus Klemenjak. – Altbüron-Grossdietwil: Yasin Bussmann, Sandro Huwiler, Kilian Affentrager, Rouven Corti, Sven Geiser, Andreas Hofer, Philipp Baumgartner, Flavio Peter, Endrit Tarashaj, Patrick Wirz, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 38. Linus Klemenjak, 55. Damian Meier, 56. Martin Bühler, 80. Sandro Grüter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:17 Uhr.