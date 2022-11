2. Liga Calderon Mavembo sichert Sins den Sieg gegen Altdorf im Alleingang Sins gewinnt am Samstag zuhause gegen Altdorf 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Calderon Mavembo in der 62. Minute. Er traf für Sins zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 64. Minute zum Ausgleich für Altdorf. Mateus Souza da Silva Fonte verwandelte erfolgreich. In der 78. Minute schoss Calderon Mavembo Sins mittels Elfmeter in Führung (2:1). In der 93. Minute traf Calderon Mavembo bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für Sins.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sins sah Noël Bertelsen (86.) die rote Karte. Gelb erhielt Noël Bertelsen (83.). Für Altdorf gab es keine Karte.

Sins machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um sechs Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 6. Sins hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Sins auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Aegeri 1. Das Spiel findet am 12. März statt (14.30 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Nach der Niederlage büsst Altdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 11. Altdorf hat bisher fünfmal gewonnen und achtmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Altdorf daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Entlebuch (Platz 10) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 12. März ( Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Sins I - FC Altdorf 3:1 (0:0) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 62. Calderon Mavembo 1:0. 64. Mateus Souza da Silva Fonte (Penalty) 1:1.78. Calderon Mavembo (Penalty) 2:1.93. Calderon Mavembo 3:1. – Sins: Marco Peterhans, Mika Huwyler, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Luca Ming, Jonas Villiger, Samuel Lustenberger, Calderon Mavembo, Ramon Burkard, Marc Von Flüe. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Luca Tresch, Philipp Zurfluh, Dario Zgraggen, André Bissig, Noel Arnold, Mateus Souza da Silva Fonte, Manuel Ruhstaller, Silvan Christen, Fabian Nickel, Yannis Tresch. – Verwarnungen: 83. Noël Bertelsen – Ausschluss: 86. Noël Bertelsen.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

