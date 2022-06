Frauen 3. Liga Carmen Rauser rettet Alpnach einen Punkt gegen Ascona Im Spiel zwischen Ascona und Alpnach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Angela Majic eröffnete in der 71. Minute das Skore, als sie für Ascona das 1:0 markierte. In der 81. Minute baute Moira Bulfaro den Vorsprung für Ascona auf zwei Tore aus (2:0). Ein Doppelschlag brachte Alpnach doch noch einen Punkt: Zunächst war Sarah Wyss in der 85. Minute erfolgreich, dann traf Carmen Rauser drei Minuten später zum 2:2.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Ascona zu den Besten: Die total 16 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.9 Toren pro Match (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Ascona unverändert. 30 Punkte bedeuten Rang 4. Ascona hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Ascona in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Schwyz II. Das Spiel findet am 19. Juni statt (14.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 39 Punkten auf Rang 3. Alpnach hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Alpnach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team TEAM Menzingen / Aegeri. Diese Begegnung findet am 18. Juni statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Ascona - SG Obwalden 2:2 (0:0) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tore: 71. Angela Majic 1:0. 81. Moira Bulfaro 2:0. 85. Sarah Wyss 2:1. 88. Carmen Rauser 2:2. – Ascona: Sonia Denicola, Sheila Macocchi, Sara Germanâ, Sandra Petrova, Lisa Beretta, Charlotte Roux, Jeanine Raschetti, Giulia Nicoli, Moira Bulfaro, Axelle Orru, Lisa Bolamperti. – Alpnach: Stefanie Durrer, Myrta Bucher, Fabienne Arnold, Laura Arnold, Corina Barandun, Jessica Bucher, Seraina Lussi, Flavia Lussi, Sarah Wyss, Carmen Rauser, Deborah Spichtig. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 18:28 Uhr.