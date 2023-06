Frauen 3. Liga Celine Küttel führt Luzerner SC mit drei Toren zum Sieg gegen Alpnach Luzerner SC holt gegen Alpnach zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Samstag gegen den Tabellensiebten 4:1.

(chm)

Paula Jung eröffnete in der 5. Minute das Skore, als sie für Alpnach das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 9. Minute, als Celine Küttel für Luzerner SC traf. In der 32. Minute gelang Alina Grüter der Führungstreffer zum 2:1 für Luzerner SC.

Mit ihrem Tor in der 43. Minute brachte Celine Küttel Luzerner SC mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Drei Minuten dauerte es, ehe Celine Küttel erneut erfolgreich war. Sie traf in der 46. Minute zum 4:1 für Luzerner SC.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Luzerner SC viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 17 Spielen hat Luzerner SC durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Alpnach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 46 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 8).

Unverändert liegt Luzerner SC nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 17 Spielen 42 Punkte auf dem Konto. Für Luzerner SC ist es der zweite Sieg in Serie.

Luzerner SC bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Baar 2. Das Spiel findet am 18. Juni statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Alpnach hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Alpnach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Team Gunzwil-Sempach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 17. Juni statt (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: Luzerner SC - SG Obwalden 4:1 (4:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 5. Paula Jung 0:1. 9. Celine Küttel 1:1. 32. Alina Grüter 2:1. 43. Celine Küttel 3:1. 46. Celine Küttel 4:1. – Luzerner SC: Angela Fischer, Melina Weiss, Nora Hunkeler, Julia Gromann, Deborah Peter, Alina Grüter, Fabienne Jenal, Sevim Irmak, Celine Küttel, Anita Krummenacher, Jennifer Suter. – Alpnach: Julia Bieri, Jessica Bucher, Laura Arnold, Myrta Bucher, Corina Barandun, Christina Gasser, Sarah Wyss, Seraina Lussi, Paula Jung, Rebecca Lussi, Deborah Spichtig. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

