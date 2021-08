2. Liga Cham bezwingt auswärts Stans Cham gewinnt am Samstag auswärts gegen Stans 3:1.

(chm)

Den Auftakt machte Iven Cornacchini, der in der 8. Minute für Cham zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 37. Minute hergestellt: Ramon Barmettler traf für Stans. Reto Scherer brachte Cham 2:1 in Führung (54. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Reto Scherer in der 74. Minute für das 3:1 für Cham.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Stans erhielten Sandro Howald (30.) und Fabian Howald (39.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Cham, nämlich für Andri Good (23.).

In der Tabelle verbessert sich Cham von Rang 10 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Cham ist es der zweite Sieg in Serie.

Cham tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Sins an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 4. September statt (18.45 Uhr, Eizmoos, Cham).

Stans steht in der Tabelle neu auf Rang 14 (zuvor: 12). Das Team hat einen Punkt. Für Stans ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Stans ging unentschieden aus.

Stans spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Willisau (Platz 11). Die Partie findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Stans - SC Cham II 1:3 (1:1) - Eichli, Stans – Tore: 8. Iven Cornacchini 0:1. 37. Ramon Barmettler 1:1. 54. Reto Scherer 1:2. 74. Reto Scherer 1:3. – Stans: Manuel Odermatt, Joël Furger, Maximilian Marku, Ramon Barmettler, André Christen, Livio Bühler, Fabio Gisler, Fabian Howald, Sandro Howald, Lars Burgener, Marc Kuster. – Cham: Marco Peterhans, Tim Keller, Jan Gehrig, Ulrich Sturzenegger, Kris Lüthi, Luca Küttel, Alex Halef, Reto Scherer, Andri Good, Iven Cornacchini, Abdurani Morceli. – Verwarnungen: 23. Andri Good, 30. Sandro Howald, 39. Fabian Howald.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - Luzerner SC 2:2, FC Sarnen - FC Hochdorf 2:2, FC Stans - SC Cham II 1:3, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 0:0, FC Sempach - SC Emmen 1:2, FC Littau - FC Willisau 4:1, FC Sins - FC Aegeri 3:1

Tabelle: 1. Luzerner SC 3 Spiele/7 Punkte (8:6). 2. FC Sins 3/6 (7:4), 3. FC Sempach 3/6 (8:4), 4. SC Cham II 3/6 (8:6), 5. SC Emmen 3/4 (4:5), 6. FC Hochdorf 3/4 (8:6), 7. FC Altdorf 3/4 (7:6), 8. FC Sarnen 3/4 (5:5), 9. SC Obergeissenstein 3/4 (2:4), 10. FC Aegeri 3/4 (4:5), 11. FC Willisau 3/3 (3:6), 12. FC Littau 3/3 (6:7), 13. FC Rothenburg 3/2 (1:3), 14. FC Stans 3/1 (1:5).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 20:44 Uhr.