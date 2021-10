Frauen 3. Liga Cham gewinnt klar gegen Schwyz Cham behielt im Spiel gegen Schwyz am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Flavia Estermann erzielte in der 10. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Cham. Francisca Maria Soares Ramos sorgte in der 27. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Cham. Cham erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Lara Stadelmann weiter auf 3:0.

Flavia Estermann baute in der 78. Minute die Führung für Cham weiter aus (4:0). Sarina Von Flüe schoss das 5:0 (82. Minute) für Cham und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schwyz sah Nadine Suter (29.) die rote Karte. Gelb erhielt Anita Nauer (6.). Keine einzige Karte erhielt Cham.

Dass Cham gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sechs Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Cham die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Schwyz ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 8).

Keine Änderung in der Tabelle für Cham: Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 7. Cham hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Cham trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Gunzwil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (11.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 8. Schwyz hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Schwyz trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Hünenberg (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 23. Oktober statt (20.15 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: SC Cham - SC Schwyz II 5:0 (2:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 10. Flavia Estermann 1:0. 27. Francisca Maria Soares Ramos 2:0. 65. Lara Stadelmann 3:0. 78. Flavia Estermann 4:0. 82. Sarina Von Flüe 5:0. – Cham: Lisa Kehrli, Lara Aschwanden, Lara Stadelmann, Tessa Stadelmann, Melanie Zürcher, Stephanie Baldelli, Selin Iten, Michèle Zürcher, Caroline Zurbrügg, Flavia Estermann, Francisca Maria Soares Ramos. – Schwyz: Svenja Siegenthaler, Nadine Suter, Anita Nauer, Chantal Steiner, Tanja Ulrich, Simone Birrer, Aicha Diallo, Livia Bürgler, Alessia Muñoz Atene, Sara Winet, Nahila Romer. – Verwarnungen: 6. Anita Nauer – Ausschluss: 29. Nadine Suter.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SC Cham - SC Schwyz II 5:0, TEAM Menzingen / Aegeri - Team Uri Frauen II 7:0

Tabelle: 1. FC Sursee 5 Spiele/15 Punkte (15:2). 2. SG Obwalden 6/15 (17:5), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 6/13 (20:10), 4. FC Ascona 5/12 (10:3), 5. FC Baar 2 6/12 (13:13), 6. Team Uri Frauen II 7/8 (9:17), 7. SC Cham 5/4 (8:11), 8. SC Schwyz II 6/3 (5:18), 9. FC Hünenberg 6/2 (11:18), 10. FC Gunzwil 6/0 (7:18).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 02:26 Uhr.