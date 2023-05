4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Cham gewinnt klar gegen Weggis Cham gewinnt am Samstag zuhause gegen Weggis 3:0.

(chm)

Manuel Grepper schoss Cham in der 37. Minute zur 1:0-Führung. In der 61. Minute baute Danijel Damljanovic den Vorsprung für Cham auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Florian Sztarsich, der in der 92. Minute die Führung für Cham auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Cham für Noel Burkart (58.) und Sven Schrag (80.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Weggis, André Greter (70.) kassierte sie.

Cham verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Cham hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren. Cham siegte zudem erstmals auswärts.

Für Cham geht es auf fremdem Terrain gegen SC Steinhausen (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 13. Mai statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Weggis steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 6). Das Team hat vier Punkte. Weggis hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Weggis spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Meggen (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Telegramm: SC Cham III - Weggiser SC 3:0 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 37. Manuel Grepper 1:0. 61. Danijel Damljanovic 2:0. 92. Florian Sztarsich 3:0. – Cham: Luciano Hediger, Nicolas Aregger, Raphael Suter, Joel Azevedo Faria, Lorenz Hahne, Pascal Müller, Noel Burkart, Lars Gamper, Sven Schrag, Alessandro Forte, Qendrim Zhubaj. – Weggis: Jan Bühler, Joshua Stadelmann, Patrick Hegglin, Claudio Mariano, Joel Comes Machado, Gjon Shala, Luca Küttel, Luigj Nrecaj, Flavio Duschan, Roberto Tarzia, Loris Belfiglio. – Verwarnungen: 58. Noel Burkart, 70. André Greter, 80. Sven Schrag.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.05.2023 23:26 Uhr.