Frauen 3. Liga Cham mit Auswärtssieg bei Ascona – Siegtreffer durch Flavia Estermann Cham behielt im Spiel gegen Ascona am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Flavia Estermann traf in der 2. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Zehra Nuhiu von Cham erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

Nach dem vierten Spiel steht Cham auf dem vierten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Cham auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Baar 2. Die Partie findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

In der Tabelle steht Ascona nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Ascona spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hünenberg (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (14.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: FC Ascona - SC Cham 0:1 (0:1) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tor: 2. Flavia Estermann 0:1. – Ascona: Sonia Denicola, Sara Mecic, Sara Germanâ, Sandra Petrova, Lisa Beretta, Charlotte Roux, Giulia Nicoli, Moira Bulfaro, Simona Heim, Lisa Bolamperti, Benedetta Cena. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Svenja Locher, Kira Ineichen, Nadia Schär, Melanie Zürcher, Stephanie Baldelli, Ella Amrein, Michelle Otypka, Lisa Kehrli, Michelle Franzen, Flavia Estermann. – Verwarnungen: 83. Zehra Nuhiu.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

