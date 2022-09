4. Liga, Gruppe 2 Cham mit Auswärtssieg bei Brunnen – Noel Burkart mit Last-Minute-Treffer Sieg für Cham: Gegen Brunnen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:3.

(chm)

Den Auftakt machte Floriano Di Clemente, der in der 6. Minute für Brunnen zum 1:0 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Qendrim Zhubaj, sorgte in der 43 für den Ausgleich für Cham. In der 45. Minute gelang Tobias Suter der Führungstreffer zum 2:1 für Cham.

Pascal Müller erhöhte in der 48. Minute zur 3:1-Führung für Cham. In der 76. Minute gelang Brunnen (Floriano Di Clemente) der Anschlusstreffer (2:3). Zum Ausgleich für Brunnen traf Albert Domgjoni in der 80. Minute. In den Schlussminuten machte Noel Burkart alles klar. Sein Treffer in der 96. Minute zum 4:3 sicherte Cham den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brunnen erhielten Markus Hanno (9.), Gazmend Rexhaj (77.) und Gjergj Domgjoni (93.) eine gelbe Karte. Für Cham gab es keine Karte.

Die Abwehr von Brunnen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Cham machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Cham hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Cham spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hünenberg III (Rang 10). Die Partie findet am Donnerstag (29. September) statt (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Mit der Niederlage rückt Brunnen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 8. Brunnen hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Brunnen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ibach II. Die Partie findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: FC Brunnen b - SC Cham III 3:4 (1:2) - Schoeller – Tore: 6. Floriano Di Clemente 1:0. 43. Qendrim Zhubaj (Penalty) 1:1.45. Tobias Suter 1:2. 48. Pascal Müller 1:3. 76. Floriano Di Clemente 2:3. 80. Albert Domgjoni 3:3. 96. Noel Burkart 3:4. – Brunnen: Markus Hanno, Marko Pranjic, Gazmend Rexhaj, Meriton Prenaj, Adrian Berbatovci, Stiv Jovanovic, Gjergj Domgjoni, Sergio Inderbitzin, Gabriell Domgjoni, Pali Berisha, Floriano Di Clemente. – Cham: Patrick Meier, Nicolas Aregger, Raphael Suter, Lorenz Hahne, Patric Bachmann, Tobias Suter, Florian Sztarsich, Qendrim Zhubaj, Jessy Ineichen, Jérôme Kläfiger, Pascal Müller. – Verwarnungen: 9. Markus Hanno, 77. Gazmend Rexhaj, 93. Gjergj Domgjoni.

Datenstand: 26.09.2022 00:10 Uhr.

