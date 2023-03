3. Liga, Gruppe 1 Cham mit Sieg gegen Goldau – Andri Good trifft zum Sieg Cham gewinnt am Sonntag zuhause gegen Goldau 2:1.

Der Siegtreffer für Cham gelang Andri Good in der 73. Minute. In der 28. Minute hatte Ardit Krasniqi Cham in Führung gebracht. Der Ausgleich für Goldau fiel in der 44. Minute durch Fabio Huber.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Dea Defuns (65.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Goldau, Pirmin von Rickenbach (63.) kassierte sie.

Cham rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 8. Cham hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Cham spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Engelberger SC (Platz 5). Das Spiel findet am Freitag (31. März) statt (20.30 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Nach der Niederlage büsst Goldau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 9. Goldau hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Goldau trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Hünenberg I (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: SC Cham IV - SC Goldau II 2:1 (1:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 28. Ardit Krasniqi 1:0. 44. Fabio Huber 1:1. 73. Andri Good 2:1. – Cham: Stéve Pfund, Kris Lüthi, Alex Elsener, Remo Corrodi, Andri Tillmann, Ardit Krasniqi, Leandro Schnarwiler, Corey Ineichen, Dea Defuns, Andri Good, Jannis Elsener. – Goldau: Ideal Sopaj, Pirmin von Rickenbach, Tizian Casanova, Thomas Spichtig, Tim Zumbühl, Zurap Memeti, Sandro Lafferma, Shlirim Zeka, Mehmet Yuka, Fabio Huber, Roman Truttmann. – Verwarnungen: 63. Pirmin von Rickenbach, 65. Dea Defuns.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 18:33 Uhr.