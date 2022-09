3. Liga, Gruppe 1 Cham mit Unentschieden dank Eigentor von Hünenberg Cham und Hünenberg spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Mirzet Mehidic in der 58. Minute. Zum Ausgleich für Cham kam es durch ein Eigentor in der 78. Minute. Pechvogel war Erich Schnider.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hünenberg erhielten Elmir Softic (65.) und Denis Sabanovic (93.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Cham, nämlich für Corey Ineichen (89.).

Cham hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 14 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Cham rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 4.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Cham hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Cham spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Buochs (Rang 12). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (14.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Nach dem Unentschieden büsst Hünenberg in der Tabelle ein und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 10. Es verliert einen Platz. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hünenberg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Steinhausen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.15 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: SC Cham IV - FC Hünenberg I 1:1 (0:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 58. Mirzet Mehidic 0:1. 78. Eigentor (Erich Schnider) 1:1. – Cham: Premtim Rechi, Fabian Röösli, Timo Gamper, Andri Tillmann, Leandro Schnarwiler, Chris Suter, Corey Ineichen, Leandro Stutzer, Yves Meier, Yannick Peter, Janick Bossert. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Ante Pekas, Elmir Softic, Matias Vrazic, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Dario Burkhardt, Vitor Hugo Pereira Matos, Sandro Burkhardt, Ümit Celik, Flamur Loshaj, Mirzet Mehidic. – Verwarnungen: 65. Elmir Softic, 89. Corey Ineichen, 93. Denis Sabanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

