4. Liga, Gruppe 1 Cham siegt gegen Weggis – Pascal Müller mit Last-Minute-Treffer Sieg für Cham: Gegen Weggis gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Cham das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Pascal Müller.

Den ersten Treffer der Partie hatte Lorenz Hahne in der 42. Minute für Cham geschossen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 66, als Benjamin Arbia für Weggis erfolgreich war. Benjamin Arbia war es auch, der in der 70. Minute die 2:1-Führung für Weggis herstellte. Cham glich in der 75. Minute durch Reto Keiser aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Cham hat bislang häufig überzeugt: In vier Spielen hat sie total 10 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Cham von Rang 8 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Cham hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Cham spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Goldau III (Platz 10). Die Partie findet am 25. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Weggis rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Weggis war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Weggis verlor zudem erstmals zuhause.

Weggis trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Walchwil (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Telegramm: SC Cham III - Weggiser SC 3:2 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 42. Lorenz Hahne 1:0. 66. Benjamin Arbia 1:1. 70. Benjamin Arbia 1:2. 75. Reto Keiser 2:2. 92. Pascal Müller 3:2. – Cham: Patrick Meier, Jérôme Kläfiger, Reto Keiser, Philip Domeisen, Lorenz Hahne, Tobias Suter, Noel Burkart, Pascal Müller, Dimitri Otypka, Dominic Haab, Manuel Grepper. – Weggis: Morris Gügler, Nico Meyer, Sandro Buser, Luca Kron, Kristofor Gjinaj, Cyrill Baggenstos, Nicola Wyssling, Jannis Monn, Patrick Hegglin, Jari Winiger, Lukas Mikulicius. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Schattdorf 3 Spiele/9 Punkte (9:0). 2. SC Steinhausen 3/9 (13:3), 3. FC Aegeri 2 3/7 (8:4), 4. FC Brunnen 3/6 (7:4), 5. SC Cham III 4/6 (10:13), 6. FC Rotkreuz II 3/4 (5:7), 7. SC Menzingen 3/3 (5:7), 8. Weggiser SC 4/3 (7:8), 9. FC Walchwil 3/0 (0:12), 10. SC Goldau III 3/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.09.2021 07:18 Uhr.