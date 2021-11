2. Liga Cham und Rothenburg spielen unentschieden Das Resultat im Spiel zwischen Cham und Rothenburg lautet 1:1.

(chm)

In der 33. Minute schoss Yves Zurkirchen das 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 43. Minute traf Abdurani Morceli für Cham.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Cham gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothenburg für Norman Williner (16.), Yves Zurkirchen (39.) und Pascal Zimmermann (89.).

Cham weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 37 Tore erzielte.

Trotz dem Unentschieden führt Cham die Tabelle weiterhin an. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 31 Punkten. Cham hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Cham spielt das nächste Spiel nach der Winterpause zuhause gegen FC Sempach (Platz 4). Die Partie findet am 20. März statt ( Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Rothenburg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Rothenburg hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Rothenburg steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Willisau (Platz 9) an. Das Spiel findet am 20. März statt ( Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: SC Cham II - FC Rothenburg 1:1 (1:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 33. Yves Zurkirchen 0:1. 43. Abdurani Morceli 1:1. – Cham: Noah Kunz, Nicola Mair Noack, Julian Wüest, Ulrich Sturzenegger, Jan Gehrig, Abdurani Morceli, Lou Furrer, Sandro Scherer, Leandro Rizzo, Reto Scherer, Thimo Laisa. – Rothenburg: João Pedro Da Silva Lopes, Luis Miguel Cotrim Camacho, Norman Williner, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Yves Zurkirchen, Livio Kauer, Pietro Di Berardino, Pascal Zimmermann, Matteo Di Berardino, Patrick Lingg. – Verwarnungen: 16. Norman Williner, 25. Leandro Rizzo, 35. Ulrich Sturzenegger, 39. Yves Zurkirchen, 46. Abdurani Morceli, 55. Jan Gehrig, 77. Alex Halef, 89. Pascal Zimmermann.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Willisau - FC Sarnen 1:1, SC Cham II - FC Rothenburg 1:1, FC Aegeri - FC Sempach 4:1

Tabelle: 1. SC Cham II 13 Spiele/31 Punkte (37:15). 2. SC Emmen 13/24 (28:18), 3. Luzerner SC 13/24 (32:24), 4. FC Sempach 13/23 (27:20), 5. FC Littau 13/21 (22:17), 6. FC Hochdorf 13/19 (29:24), 7. FC Aegeri 13/19 (21:23), 8. FC Sins 13/16 (18:23), 9. FC Willisau 13/15 (16:21), 10. FC Sarnen 13/15 (18:21), 11. FC Rothenburg 13/14 (14:19), 12. FC Altdorf 13/13 (19:24), 13. SC Obergeissenstein 13/12 (15:30), 14. FC Stans 13/7 (12:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.11.2021 10:39 Uhr.