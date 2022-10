4. Liga, Gruppe 2 Cham verliert gegen Seriensieger Ibach – Cham verliert nach drei Siegen Ibach reiht Sieg an Sieg: Gegen Cham hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Das Skore eröffnete Philip Domeisen in der 4. Minute. Er traf für Cham zum 1:0. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Remo Steiner glich in der 18. Minute für Ibach aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Silvio Auf der Maur in der 37. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Ibach.

In der 68. Minute baute Lukas Teixeira Ferreira den Vorsprung für Ibach auf zwei Tore aus (3:1). Jérôme Kläfiger sorgte in der 73. Minute für Cham für den Anschlusstreffer zum 2:3. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Erik Pastva für Ibach auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Ibach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Abwehr von Cham kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 19 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 5).

Dank dem Sieg führt Ibach neu die Tabelle an. Das Team hat nach sieben Spielen 16 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Für Ibach ist es der vierte Sieg in Serie.

Ibach spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Zug 94 III (Rang 9). Die Partie findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Für Cham hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 5. Nach drei Siegen in Serie verliert Cham erstmals wieder.

Cham spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SK Root (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Ibach II - SC Cham III 4:2 (2:1) - Gerbihof, Ibach – Tore: 4. Philip Domeisen (Penalty) 0:1.18. Remo Steiner 1:1. 37. Silvio Auf der Maur 2:1. 68. Lukas Teixeira Ferreira 3:1. 73. Jérôme Kläfiger 3:2. 86. Erik Pastva 4:2. – Ibach: Nando Nussbaumer, Patrick Pfyl, Emanuel Da Silva Fonte, Dario Hürlimann, Lukas Niederberger, Silvio Auf der Maur, Egson Hafezi, Remo Steiner, Fabio Iadarola, Lukas Teixeira Ferreira, Cyrill Bürgi. – Cham: Luciano Hediger, Joel Azevedo Faria, Raphael Suter, Philip Domeisen, Jérôme Kläfiger, Tobias Suter, Florian Sztarsich, Qendrim Zhubaj, Jessy Ineichen, Manuel Grepper, Pascal Müller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2022 02:37 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.