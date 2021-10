4. Liga, Gruppe 1 Cham verliert gegen Seriensieger Schattdorf – Sandro Hauke trifft zum Sieg Schattdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Cham fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Schattdorf geriet zunächst in Rückstand, als Tobias Suter in der 15. Minute die zwischenzeitliche Führung für Cham gelang. In der 30. Minute glich Schattdorf jedoch aus und ging in der 79. Minute in Führung. Torschützen waren Alessio Montaquila und Sandro Hauke.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Philip Domeisen von Cham erhielt in der 29. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Schattdorf zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.9 Tore pro Partie (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Schattdorf seine Position an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 19 Punkte. Für Schattdorf ist es der dritte Sieg in Serie.

Schattdorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Weggiser SC (Platz 4). Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Nach der Niederlage büsst Cham zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 7. Cham hat bisher viermal gewonnen und viermal verloren.

Cham trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Walchwil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Schattdorf - SC Cham III 2:1 (1:1) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 15. Tobias Suter 0:1. 30. Alessio Montaquila 1:1. 79. Sandro Hauke 2:1. – Schattdorf: Fabio Moser, Alessio Montaquila, Tim Häfliger, Janik Gerig, Pascal Baumann, Simon Muoser, Pascal Schuler, Christian Gisler, Mike Gamma, Ueli Gisler, Robin Lindauer. – Cham: Philip Domeisen, Patric Bachmann, Reto Keiser, Florian Sztarsich, Jérôme Kläfiger, Tobias Suter, Noel Burkart, Pascal Müller, Nicolas Aregger, Qendrim Zhubaj, Manuel Grepper. – Verwarnungen: 29. Philip Domeisen.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Schattdorf - SC Cham III 2:1, SC Menzingen - FC Aegeri 2 3:0, SC Steinhausen - SC Goldau III 4:1, FC Rotkreuz II - Weggiser SC 2:3

Tabelle: 1. FC Schattdorf 8 Spiele/19 Punkte (20:7). 2. FC Aegeri 2 8/16 (20:16), 3. SC Steinhausen 8/15 (22:10), 4. Weggiser SC 8/15 (19:13), 5. SC Menzingen 8/13 (17:12), 6. FC Brunnen 8/12 (22:21), 7. SC Cham III 8/12 (21:21), 8. FC Rotkreuz II 8/8 (14:19), 9. SC Goldau III 8/4 (10:24), 10. FC Walchwil 8/1 (10:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 22:14 Uhr.