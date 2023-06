4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Christian Binde führt Schötz mit drei Toren zum Sieg gegen Eibuselection CF Schötz gewinnt am Sonntag auswärts gegen Eibuselection CF 4:3.

Das Skore eröffnete Christian Binde in der 1. Minute. Er traf für Schötz zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 14. Minute, als Marco Schnüriger für Eibuselection CF traf. In der 20. Minute war es an Christian Binde, Schötz 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand war in der 44. Minute hergestellt: Agon Gashi traf für Eibuselection CF. nochmals Christian Binde erzielte in der 75. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Schötz. Zum Ausgleich für Eibuselection CF traf Cédric Jenni in der 76. Minute. In den Schlussminuten machte Luca Frey alles klar. Sein Treffer in der 81. Minute zum 4:3 sicherte Schötz den Sieg.

Gelbe Karten gab es bei Eibuselection CF für Lukas Buholzer (53.), Luca Nosetti (65.) und Joel Zemp (82.). Bei Schötz erhielten Oliver Frey (66.) und Michael Kronenberg (70.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Schötz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Die gewonnenen Punkte lassen Schötz auf einen Aufstiegsplatz vorrücken. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 2. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Schötz ist es der zweite Sieg in Serie.

Schötz bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Triengen 1. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Nach der Niederlage büsst Eibuselection CF einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 6. Für Eibuselection CF war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Eibuselection CF geht es auf fremdem Terrain gegen FC Schüpfheim (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Telegramm: Eibuselection CF - FC Schötz II 3:4 (2:2) - Sportplatz RUAG, Emmen – Tore: 1. Christian Binde 0:1. 14. Marco Schnüriger 1:1. 20. Christian Binde 1:2. 44. Agon Gashi 2:2. 75. Christian Binde 2:3. 76. Cédric Jenni 3:3. 81. Luca Frey 3:4. – Eibuselection CF: Joel Lang, Philippe Müller, Lukas Müller, Marco Schnüriger, Luca Nosetti, Agon Gashi, Joel Zemp, Gabriel Niggeli, Yanic Beetschen, Cédric Jenni, Alessandro Pompei. – Schötz: Claudio Enz, Gian Pfister, Yannick Bühler, Michael Kronenberg, Arbnor Salihaj, Massimiliano Stamerra, Christian Binde, Rexhep Bezera, Oliver Frey, Janis Leupi, Fabio Schacher. – Verwarnungen: 53. Lukas Buholzer, 65. Luca Nosetti, 66. Oliver Frey, 70. Michael Kronenberg, 82. Joel Zemp.

