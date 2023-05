4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Christian Binde führt Schötz mit drei Toren zum Sieg gegen Emmenbrücke Sieg für Schötz: Gegen Emmenbrücke gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Taulant Shaqiri, der in der 11. Minute für Emmenbrücke zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Schötz traf Christian Binde in der 20. Minute. In der 21. Minute war es erneut Christian Binde, der Schötz mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Wiederum Christian Binde erhöhte in der 34. Minute auf 3:1 für Schötz. Die 45. Minute brachte für Emmenbrücke den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Edmond Palushi. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yannick Bühler in der 87. Minute. Er traf zum 4:2 für Schötz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Emmenbrücke erhielten Arbias Vranja (82.) und Prenk Lazri (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Schötz erhielt: Fabio Schacher (67.)

In der Abwehr gehört Schötz zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Emmenbrücke ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 5.8 (Rang 10).

In der Tabelle liegt Schötz weiterhin auf Rang 3. Das Team hat acht Punkte. Für Schötz ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Schötz gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Schötz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Knutwil. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

In der Tabelle liegt Emmenbrücke weiterhin auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Emmenbrücke hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Emmenbrücke in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Schüpfheim (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (20.30 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Telegramm: FC Schötz II - FC Emmenbrücke II 4:2 (3:2) - Fussballanlage Wissenhusen, Schötz – Tore: 11. Taulant Shaqiri 0:1. 20. Christian Binde 1:1. 21. Christian Binde 2:1. 34. Christian Binde 3:1. 45. Edmond Palushi 3:2. 87. Yannick Bühler 4:2. – Schötz: Claudio Enz, Gian Pfister, Michael Erni, Oliver Frey, Jannick Duss, Fabio Schacher, Philipp Wanner, Janis Leupi, Christian Binde, Rexhep Bezera, Yannick Bühler. – Emmenbrücke: Aleks Vukovic, Silvan Marti, Marco Barmettler, Prenk Lazri, Robert Bibaj, Armend Berisha, Arbias Vranja, Taulant Shaqiri, Manuel Keiser, Raul Merino, Edmond Palushi. – Verwarnungen: 67. Fabio Schacher, 82. Arbias Vranja, 85. Prenk Lazri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 14:49 Uhr.