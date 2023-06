Frauen 3. Liga Cynthia Wiesendanger rettet Menzingen einen Punkt gegen Hünenberg Im Spiel zwischen Menzingen und Hünenberg gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Zweimal ging Hünenberg in Führung. Doch Menzingen schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Yasmin Braten für Hünenberg. In der 9. Minute traf sie zum 1:0. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Zum Ausgleich für Menzingen traf Carola Krienbühl in der 29. Minute. Jana Knüsel brachte Hünenberg 2:1 in Führung (61. Minute).

Menzingen gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Cynthia Wiesendanger in der 95. Minute zum 2:2 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Menzingen: Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 8. Menzingen hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Menzingen geht es auswärts gegen SC Kriens (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf Team Uri Frauen II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: TEAM Menzingen / Aegeri - FC Hünenberg 2:2 (1:1) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 9. Yasmin Braten (Penalty) 0:1.29. Carola Krienbühl 1:1. 61. Jana Knüsel 1:2. 95. Cynthia Wiesendanger 2:2. – Menzingen: Miriam Wismer de Sepibus, Marina Bühlmann, Alessia Zimmerli, Corina Lercher, Romina Hodel, Viviane Nussbaumer, Lorena Frey, Stephanie Müller, Naomi Frey, Vanja Begic, Carola Krienbühl. – Hünenberg: Martina Bazzani, Denise Windegger, Sara Barmettler, Nadine Klemm, Svenja Leuthard, Gina Bachmann, Aisha Bachmann, Sarah Jenni, Yasmin Braten, Daniek van Gool, Jana Knüsel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 07:10 Uhr.