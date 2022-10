3. Liga, Gruppe 1 Damian Eller rettet Erstfeld einen Punkt gegen Stans Im Spiel zwischen Erstfeld und Stans hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4.

Stans war dreimal in Führung. Erstfeld lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Erstfeld in der 83. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 81. Minute ging Stans zunächst 4:3 in Führung. Nur gerade zwei Minuten nach dem 4:3 (81. Miunte) traf Damian Eller für Erstfeld in der 83. Minute zum 4:4-Ausgleich.

Die Torschützen für Erstfeld waren: Tim Häfliger, Pirmin Baumann, Gian-Luca Tresch und Damian Eller. Einziger Torschütze für Stans war: Lars Burgener (4 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Stans für Maximilian Marku (30.), Mitch Lütte (66.) und Sandro Howald (76.). Die einzige gelbe Karte bei Erstfeld erhielt: Pirmin Baumann (53.)

In seiner Gruppe hat Erstfeld den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Erstfeld: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 6. Erstfeld hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Erstfeld geht es auswärts gegen SC Steinhausen (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (5. Oktober) statt (20.15 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Nach dem Unentschieden ist Stans nicht mehr Tabellenführer. 16 Punkte bedeuten Rang 2. Stans hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Stans auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Steinhausen. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Stans 4:4 (2:2) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 7. Pirmin Baumann 1:0. 20. Lars Burgener 1:1. 24. Lars Burgener 1:2. 24. Gian-Luca Tresch (Penalty) 2:2.54. Lars Burgener 2:3. 72. Tim Häfliger 3:3. 81. Lars Burgener 3:4. 83. Damian Eller 4:4. – Erstfeld: Markus Bürgler, Fabio Tresch, Tim Häfliger, Michael Traxel, Samuel Baumann, Damian Eller, Gian-Luca Tresch, Patrik Wyrsch, Jeremias Baumann, Pirmin Baumann, Silvan Baumann. – Stans: Julio Zumstein, Luca Moser, Maximilian Marku, André Christen, Livio Bühler, Mitch Lütte, Tim Felder, Nico Stalder, Sandro Howald, Joël Furger, Lars Burgener. – Verwarnungen: 30. Maximilian Marku, 53. Pirmin Baumann, 66. Mitch Lütte, 76. Sandro Howald.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 02.10.2022 21:06 Uhr.

