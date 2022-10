3. Liga, Gruppe 1 David Lehmann führt Stans mit drei Toren zum Sieg gegen Steinhausen Stans holt gegen Steinhausen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 4:1.

(chm)

David Lehmann eröffnete in der 26. Minute das Skore, als er für Stans das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 27. Minute brachte Lars Burgener Stans mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Stans erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch David Lehmann weiter auf 3:0.

Mit einem weiteren Tor erhöhte David Lehmann für Stans auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Igor Tadic in der 82. Minute für Steinhausen auf 1:4.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Stans hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 28 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Stans an die Spitze Nach acht Spielen hat das Team 19 Punkte. Es macht einen Platz gut. Stans hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stans spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Goldau II (Platz 4). Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Für Steinhausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Steinhausen ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Steinhausen ging unentschieden aus.

Steinhausen trifft im nächsten Spiel auswärts auf SC Buochs (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.30 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Stans 1:4 (0:4) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 26. David Lehmann 0:1. 27. Lars Burgener 0:2. 39. David Lehmann 0:3. 42. David Lehmann 0:4. 82. Igor Tadic 1:4. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Marc Keiser, Sandro Gerber, Nicolas Martin, Artem Bokov, Igor Tadic, Nedeljko Lukic, Matthew Dos Santos Mendes, Raphael Beck, Andy Agudelo, Ramon Beck. – Stans: Julio Zumstein, Livio Bühler, André Christen, Luca Cadlini, Joël Furger, Fabian Howald, Tim Felder, Luca Moser, Sandro Howald, Lars Burgener, David Lehmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

