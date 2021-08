2. Liga Deutlicher 3:0-Auftakterfolg für Altdorf gegen Lugano Femminile Altdorf bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Lugano Femminile auswärts mit 3:0

(chm)

Leonie Christen brachte Altdorf 1:0 in Führung (36. Minute). Die gleiche Leonie Christen war in der 50. Minute auch für das 2:0 für Altdorf verantwortlich. Nadine Scheiber schoss das 3:0 (74. Minute) für Altdorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Altdorf nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Das nächste Spiel trägt Altdorf zuhause gegen das stark gestartete Team FC Horw aus. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (19.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

In der Tabelle steht Lugano Femminile nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Für Lugano Femminile geht es in einem Auswärtsspiel gegen SG Stans-Engelberg weiter. Die Partie findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Telegramm: FC Lugano Femminile II - Team Uri Frauen I 0:3 (0:1) - Stadio Comunale Cornaredo, Lugano – Tore: 36. Leonie Christen 0:1. 50. Leonie Christen 0:2. 74. Nadine Scheiber 0:3. – Lugano Femminile: Katrina Gregorio, Elisa Raina, Serena Ciocca, Caroline Curti, Shannon Coter, Giulia De Mirca, Sara Binggeli, Chiara Paonessa, Aiscia Giordano, Diana La Greca, Alicia Giussani. – Altdorf: Julia Novacic, Noreen Häfliger, Miriam Geisser, Silvana Baumann, Tamara Eller, Alina Marty, Eliane Furger, May Van der Ven, Nadine Scheiber, Jasmin Müller, Flavia Vanoli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Lugano Femminile II - Team Uri Frauen I 0:3, FC Kickers Luzern - SG Stans-Engelberg 1:2, FC Luzern Frauen 2 - FC Willisau 0:1, FC Küssnacht a/R - SK Root 1:6

Tabelle: 1. SK Root 1 Spiel/3 Punkte (6:1). 2. Team Uri Frauen I 1/3 (3:0), 3. FC Horw 1/3 (4:2), 4. Team Region Entlebuch 1/3 (2:1), 5. SG Stans-Engelberg 1/3 (2:1), 6. FC Willisau 1/3 (1:0), 7. FC Adligenswil 1/0 (1:2), 8. FC Kickers Luzern 1/0 (1:2), 9. FC Luzern Frauen 2 1/0 (0:1), 10. SC Nebikon 1/0 (2:4), 11. FC Lugano Femminile II 1/0 (0:3), 12. FC Küssnacht a/R 1/0 (1:6).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 07:38 Uhr.