2. Liga Deutlicher 3:0-Erfolg für Emmen gegen Luzerner SC Emmen gewinnt am Samstag auswärts gegen Luzerner SC 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Emmen fielen in nur 14 Minuten: Das Tor von Florant Veseli in der 16. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Emmen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Emmen stellte Rinor Gashi in Minute 23 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marc Koch in der 30. Minute, als er für Emmen zum 3:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Joël Ndombele (36.), Arben Balaj (67.) und Emanuell Sakica (79.). Bei Emmen erhielten Marc Koch (58.) und Nicholas Walker (67.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Emmen zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 14 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Emmen. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 3. Emmen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Emmen zuhause mit SC Obergeissenstein (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (19.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Für Luzerner SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 2. Luzerner SC hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Luzerner SC in einem Auswärtsspiel mit FC Littau (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: Luzerner SC - SC Emmen 0:3 (0:3) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 16. Florant Veseli 0:1. 23. Rinor Gashi 0:2. 30. Marc Koch 0:3. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Joël Ndombele, Erdem Yalcin, Ivan Procopio, Pascal Ludin, Enis Januzaj, Mateo Peric, Eduard Qupi, Arben Balaj, Abrahan Blättler, Fatlind Elshani. – Emmen: Yanick Bäuerle, Marc Koch, Claudio Vogel, Ekber Hadzic, Marco Baumgartner, Manuel Meier, Rinor Gashi, Nicholas Walker, Joel Zemp, Florant Veseli, Roman Greter. – Verwarnungen: 36. Joël Ndombele, 58. Marc Koch, 67. Arben Balaj, 67. Nicholas Walker, 79. Emanuell Sakica.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - SC Cham II 1:0, FC Sarnen - FC Sins 1:0, Luzerner SC - SC Emmen 0:3, SC Obergeissenstein - FC Willisau 1:0, FC Rothenburg - FC Stans 0:1, FC Sempach - FC Littau 0:2

Tabelle: 1. SC Cham II 10 Spiele/24 Punkte (30:12). 2. Luzerner SC 10/18 (23:19), 3. SC Emmen 10/17 (20:14), 4. FC Sempach 10/17 (21:14), 5. FC Hochdorf 10/15 (21:18), 6. FC Rothenburg 10/13 (11:12), 7. FC Sins 10/13 (14:17), 8. FC Sarnen 10/13 (15:15), 9. SC Obergeissenstein 10/12 (11:20), 10. FC Littau 10/12 (16:16), 11. FC Aegeri 9/11 (13:19), 12. FC Altdorf 9/11 (16:17), 13. FC Willisau 10/10 (11:18), 14. FC Stans 10/7 (10:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 04:34 Uhr.