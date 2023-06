4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Erfolg für Ibach gegen Aegeri Ibach gewinnt am Samstag auswärts gegen Aegeri 3:0.

Emanuel Da Silva Fonte brachte Ibach 1:0 in Führung (42. Minute). Ibach baute die Führung in der 73. Minute (Jérôme Arnold) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Emanuel Da Silva Fonte, der in der 90. Minute die Führung für Ibach auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ibach spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 18 erzielten Toren Rang 5.

Die Tabellensituation bleibt für Ibach unverändert. 17 Punkte bedeuten Rang 4. Ibach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Ibach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Aegeri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Aegeri hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Aegeri ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Aegeri 2 - FC Ibach II 0:3 (0:1) - Spielnummer: 210202 – Tore: 42. Emanuel Da Silva Fonte 0:1. 73. Jérôme Arnold 0:2. 90. Emanuel Da Silva Fonte 0:3. – Aegeri: Joel Salvisberg, Sandro Wipfli, Mihailo Bukvic, Tobias Lüde, Dario Schuler, Ramon Nussbaumer, Patrick Elsener, Michele Meier, Lennart van Kuijk, Dave Boog, Robin Bruhin. – Ibach: Nando Nussbaumer, Jakob Haake, Tim Reichmuth, Dario Hürlimann, Marco Marclay, Julien Winet, Andrii Kryvoruchko, Remo Steiner, Emanuel Da Silva Fonte, Janis Wipfli, Cyrill Bürgi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

