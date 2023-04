3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 3:0-Erfolg für Reiden gegen Buttisholz Reiden gewinnt am Samstag zuhause gegen Buttisholz 3:0.

(chm)

In der 27. Minute war es an Manuel Moor, Reiden 1:0 in Führung zu bringen. In der 73. Minute baute Simon Schuler den Vorsprung für Reiden auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Liam Küng in der 87. Minute, als er für Reiden zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Buttisholz erhielten Philipp Rölli (15.) und Damian Meier (84.) eine gelbe Karte. Für Reiden gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Reiden zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Reiden machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 6. Für Reiden ist es der zweite Sieg in Serie.

Reiden spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Zell (Platz 4). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Gass, Zell).

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 9. Für Buttisholz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Buttisholz trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Escholzmatt-Marbach (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: SC Reiden - FC Buttisholz 3:0 (1:0) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 27. Manuel Moor 1:0. 73. Simon Schuler 2:0. 87. Liam Küng 3:0. – Reiden: Severin Steiner, Sebastian Dettwiler, Benjamin Koch, Kevin Schmid, Simon Schuler, Janic Vogel, Sven Neher, Kristjan Jetishi, Linus Glanzmann, Manuel Moor, Domenico Gervasio. – Buttisholz: Silvan Jost, Alessandro Rogger, Martin Bühler, Martial Theiler, Quirin Felder, Daniele Fuschetto, Michael Erni, David Lustenberger, Damian Meier, Linus Klemenjak, Philipp Rölli. – Verwarnungen: 15. Philipp Rölli, 84. Damian Meier.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 03:28 Uhr.