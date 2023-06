Frauen 3. Liga Deutlicher 3:0-Sieg für Menzingen gegen Kriens Sieg für Menzingen: Gegen Kriens gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0.

(chm)

Mara Macale Herbert brachte Menzingen 1:0 in Führung (22. Minute). In der 49. Minute baute Cynthia Wiesendanger den Vorsprung für Menzingen auf zwei Tore aus (2:0). Nach einem Eigentor von Elina Villiger hiess es in der 53. Minute 3:0 für Menzingen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Menzingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 15 Punkte bedeuten Rang 8. Menzingen hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Menzingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Ascona (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Kriens hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Kriens geht es auf fremdem Terrain gegen Team Uri Frauen II (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: SC Kriens - TEAM Menzingen / Aegeri 0:3 (0:1) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 22. Mara Macale Herbert 0:1. 49. Cynthia Wiesendanger 0:2. 53. Eigentor (Elina Villiger) 0:3. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Nora Zuber, Rahel Limacher, Luana Schumacher, Rahel Graf, Linda Amstutz, Helena Estrela Dos Reis, Katja Flüeler, Karin Amstutz, Lea Laky. – Menzingen: Miriam Wismer de Sepibus, Marina Bühlmann, Alessia Zimmerli, Corina Lercher, Romina Hodel, Sarah Müller, Lorena Frey, Stephanie Müller, Naomi Frey, Vanja Begic, Mara Macale Herbert. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

