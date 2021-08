2. Liga Deutlicher 4:0-Auftakterfolg für Altdorf gegen Obergeissenstein Sieg für Altdorf gegen Obergeissenstein zum Saisonauftakt. Das Resultat: 4:0.

(chm)

Janis Manz traf in der 14. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Altdorf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Altdorf stellte Luca Arnold in Minute 36 her. Altdorf erhöhte in der 82. Minute seine Führung durch Tobias Nickel weiter auf 3:0. Philipp Zurfluh schoss das 4:0 (90. Minute) für Altdorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Altdorf für Markus Zurfluh (56.) und Manuel Ruhstaller (62.). Bei Obergeissenstein erhielten José Luis Da Silva Pereira (27.) und Miro Bassi (80.) eine gelbe Karte.

Altdorf reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Für Altdorf geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Hochdorf weiter. Diese Begegnung findet am 21. August statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Obergeissenstein liegt nach Spiel 1 auf Rang 14. Das nächste Spiel trägt Obergeissenstein in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Sarnen aus. Die Partie findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Altdorf - SC Obergeissenstein 4:0 (2:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 14. Janis Manz 1:0. 36. Luca Arnold 2:0. 82. Tobias Nickel 3:0. 90. Philipp Zurfluh 4:0. – Altdorf: Kai Stutz, Dmytro Gryshchenko, André Gnos, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Janis Manz, Yannis Tresch, Manuel Ruhstaller, Tobias Nickel, Markus Zurfluh, Raphael Herger. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Marc Wattenberg, José Luis Da Silva Pereira, Christian Mutter, Elio Wildisen, Yannick Zai, Samuel Stalder, Michael Stalder, Samuel Widmer, Marlon Felber, Kevin Vogel. – Verwarnungen: 27. José Luis Da Silva Pereira, 56. Markus Zurfluh, 62. Manuel Ruhstaller, 80. Miro Bassi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Stans - FC Sins 0:2, FC Altdorf - SC Obergeissenstein 4:0, FC Hochdorf - Luzerner SC 2:3, FC Sempach - SC Cham II 5:2, FC Rothenburg - FC Willisau 0:2

Tabelle: 1. FC Altdorf 1 Spiel/3 Punkte (4:0). 2. FC Sempach 1/3 (5:2), 3. FC Sarnen 1/3 (3:1), 4. FC Willisau 1/3 (2:0), 5. FC Sins 1/3 (2:0), 6. Luzerner SC 1/3 (3:2), 7. FC Aegeri 0/0 (0:0), 8. FC Littau 0/0 (0:0), 9. FC Hochdorf 1/0 (2:3), 10. SC Emmen 1/0 (1:3), 11. FC Rothenburg 1/0 (0:2), 12. FC Stans 1/0 (0:2), 13. SC Cham II 1/0 (2:5), 14. SC Obergeissenstein 1/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.08.2021 23:21 Uhr.