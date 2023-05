Frauen 3. Liga Deutlicher 4:0-Sieg für Ascona gegen Alpnach Sieg für Ascona: Gegen Alpnach gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:0.

(chm)

In der 17. Minute war es an Simona Heim, Ascona 1:0 in Führung zu bringen. Erneut Simona Heim traf in der 22. Minute auch zum 2:0 für Ascona. Nach einem Eigentor von Flavia Lussi hiess es in der 36. Minute 3:0 für Ascona. Angela Majic schoss das 4:0 (89. Minute) für Ascona und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Ascona eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Ascona die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Alpnach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 41 Tore in 15 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 8).

Keine Änderung in der Tabelle für Ascona: Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 4. Ascona hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Ascona tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Luzerner SC an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Alpnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Alpnach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Alpnach wartet im nächsten Spiel daheim das siebtplatzierte Team SC Cham, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Ascona - SG Obwalden 4:0 (3:0) - Stadio Comunale Ascona, Ascona – Tore: 17. Simona Heim 1:0. 22. Simona Heim 2:0. 36. Eigentor (Flavia Lussi) 3:0.89. Angela Majic 4:0. – Ascona: Sonia Denicola, Giulia Martini, Martina Colussi, Axelle Orru, Sandra Petrova, Charlotte Roux, Moira Bulfaro, Giulia Nicoli, Oriana Benini, Simona Heim, Lisa Bolamperti. – Alpnach: Stefanie Durrer, Rahel Ettlin, Laura Arnold, Myrta Bucher, Jessica Bucher, Jil Rohrer, Flavia Lussi, Seraina Lussi, Christina Gasser, Michelle Jörg, Rebecca Lussi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 01:00 Uhr.