4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Deutlicher 4:1-Erfolg für Aegeri gegen Baar Aegeri gewinnt am Samstag auswärts gegen Baar 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Ramon Nussbaumer für Aegeri. In der 17. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 24. Minute brachte Tobias Lüde Aegeri mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Nuno Miguel Ribeiro Marques (40.) reduzierte sich der Rückstand für Baar auf ein Tor (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Aegeri stellte Lars Müller in Minute 42 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Ramon Nussbaumer, der in der 48. Minute die Führung für Aegeri auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Aegeri hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 9 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Die Abwehr von Baar kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 12 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

In der Tabelle verbessert sich Aegeri von Rang 7 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Aegeri hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aegeri zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rotkreuz II. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.45 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

In der Tabelle verliert Baar Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Baar hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel kriegt es Baar auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ibach II. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Telegramm: FC Baar 2 - FC Aegeri 2 1:4 (1:3) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 17. Ramon Nussbaumer 0:1. 24. Tobias Lüde 0:2. 40. Nuno Miguel Ribeiro Marques 1:2. 42. Lars Müller 1:3. 48. Ramon Nussbaumer 1:4. – Baar: Artur Musa, Koray Kirver, Marco Fernandes Martins, Adin Gutic, Ramon Grüter, Endrit Morina, Claudio Michael Da Costa Silva, Nuno Miguel Ribeiro Marques, Mike Meuli, Selim Issa, Fatelind Isufi. – Aegeri: Fabio Elsener, Sandro Wipfli, Mihailo Bukvic, Luka Boskovic, Dario Schuler, Patrick Elsener, Brian Iten, Michele Meier, Tobias Lüde, Ramon Nussbaumer, Lars Müller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.