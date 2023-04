4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Deutlicher 4:1-Erfolg für Knutwil gegen Eibuselection CF Sieg für Knutwil: Gegen Eibuselection CF gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1.

Philipp Rohrer eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Knutwil das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 56. Minute brachte Mathias Kurmann Knutwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Knutwil erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Yannick Fortiguerra weiter auf 3:0.

Mathias Kurmann baute in der 62. Minute die Führung für Knutwil weiter aus (4:0). Den Schlussstand stellte Bleon Morina in der 85. Minute her, als er für Eibuselection CF auf 1:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Knutwil auf dem ersten Rang. Als nächstes tritt Knutwil in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Triengen 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am Freitag (28. April) statt (20.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Nach dem zweiten Spiel steht Eibuselection CF auf dem fünften Rang. Eibuselection CF spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Eich (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (14.00 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Telegramm: Eibuselection CF - FC Knutwil 1:4 (0:1) - Sportplatz RUAG, Emmen – Tore: 7. Philipp Rohrer 0:1. 56. Mathias Kurmann 0:2. 60. Yannick Fortiguerra 0:3. 62. Mathias Kurmann 0:4. 85. Bleon Morina 1:4. – Eibuselection CF: Joel Lang, Roger Müller, Luca Nosetti, Marco Schnüriger, Elias Lustenberger, Philippe Müller, David Gurtner, Agon Gashi, Yanic Beetschen, Alessandro Pompei, Cédric Jenni. – Knutwil: Philipp Lisebach, Jan Mehr, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Camille Kuster, Josua Habermacher, Yannick Fortiguerra, Mathias Kurmann, Yuri Spiess, Philippe Steinmann, Neil Hodel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

