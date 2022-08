4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:1-Erfolg für Menzingen gegen Erstfeld Menzingen hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Erstfeld setzt es zuhause ein 4:1 ab.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Menzingen: Sandro Müller brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Kerim Gülec sorgte in der 55. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Menzingen. Christopher Zurfluh sorgte in der 67. Minute für Erstfeld für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Arno Wigger erhöhte in der 73. Minute zur 3:1-Führung für Menzingen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sandro Müller in der 78. Minute, als er für Menzingen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzingen für Kerim Gülec (35.) und Marc Staub (69.). Für Erstfeld gab es keine Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Menzingen auf dem fünften Rang. Für Menzingen geht es auswärts gegen FC Schattdorf (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Nach dem zweiten Spiel steht Erstfeld auf dem vierten Rang. Erstfeld spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Brunnen a (Platz 6). Das Spiel findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Telegramm: SC Menzingen - ESC Erstfeld 4:1 (1:0) - Chrüzegg, Menzingen – Tore: 24. Sandro Müller 1:0. 55. Kerim Gülec 2:0. 67. Christopher Zurfluh 2:1. 73. Arno Wigger 3:1. 78. Sandro Müller 4:1. – Menzingen: Yannic Kälin, Sandro Müller, Cüneyt Tatlici, Dennis Ottiger, Leandro Roos, Sebastian Koukoui, Marc Staub, Arno Wigger, Kerim Gülec, Robin Suter, Rico Staub. – Erstfeld: Patrick Traxel, David Schuler, Antonio Beljan, Noah Torres, Niclas Herger, Matthäus Baumann, Lars Gisler, Nando Eller, Damian Fedier, Fabio Tresch, Kim Gisler. – Verwarnungen: 35. Kerim Gülec, 69. Marc Staub.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 14:25 Uhr.