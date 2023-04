3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:1-Sieg für Engelberg gegen Cham Engelberg gewinnt am Freitag zuhause gegen Cham 4:1.

Taijo Künzli eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Cham das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Engelberg fiel in der 45. Minute (Manuel Kaufmann). Manuel Kaufmann war es auch, der in der 63. Minute die 2:1-Führung für Engelberg herstellte.

Martin Matter sorgte in der 76. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Engelberg. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Pietro Parodi in der 89. Minute, als er für Engelberg zum 4:1 traf.

Bei Engelberg erhielten Mustaf Duraku (40.) und Primus Ettlin (87.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Cham für Fabian Röösli (56.) und Yannick Peter (58.).

Zahlreiche Gegentore sind für Cham ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Engelberg: 21 Punkte bedeuten Rang 5. Engelberg hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Engelberg geht es auswärts gegen FC Hünenberg I (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 6. April statt (20.15 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Nach der Niederlage büsst Cham einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 9. Cham hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Cham trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Muotathal (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 6. April statt (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: Engelberger SC - SC Cham IV 4:1 (1:1) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 5. Taijo Künzli 0:1. 45. Manuel Kaufmann 1:1. 63. Manuel Kaufmann 2:1. 76. Martin Matter 3:1. 89. Pietro Parodi 4:1. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Mustaf Duraku, Marcel Schleiss, Lars Imboden, Tim Christen, Sven Imboden, Manuel Kaufmann, Stefan Christen, Thomas Matter, Raffael Kaufmann, Martin Matter. – Cham: Stéve Pfund, Dea Defuns, Fabian Röösli, Alex Elsener, Andri Tillmann, Yannick Peter, Leandro Schnarwiler, Ardit Krasniqi, Jannis Elsener, Andri Good, Taijo Künzli. – Verwarnungen: 40. Mustaf Duraku, 56. Fabian Röösli, 58. Yannick Peter, 87. Primus Ettlin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.