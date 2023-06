2. Liga Deutlicher 4:1-Sieg für Sins gegen Altdorf Sins gewinnt am Samstag auswärts gegen Altdorf 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Sven Niederberger in der 6. Minute. Er traf für Sins zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sins stellte Michael Hohl in Minute 39 her. Sins baute in der 61. Minute die Führung für Sins weiter aus: Torschütze war erneut Michael Hohl.

Noel Arnold (78. Minute) liess Altdorf auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alex Niederberger in der 84. Minute, als er für Sins zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Altdorf sah Silvan Christen (84.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Silvan Christen (34.), André Gnos (85.) und Fabian Nickel (93.). Gelbe Karten gab es bei Sins für Sven Niederberger (14.) und Sandro Gomes De Almeida (25.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Sins eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.3 pro Spiel. Das bedeutet, dass Sins die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Sins um einen Platz nach vorne. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Sins hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Für Sins ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Altdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Altdorf war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Altdorf ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Altdorf - FC Sins I 1:4 (0:2) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 6. Sven Niederberger 0:1. 39. Michael Hohl 0:2. 61. Michael Hohl 0:3. 78. Noel Arnold 1:3. 84. Alex Niederberger (Penalty) 1:4. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Fabian Nickel, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Lars Zgraggen, Manuel Ruhstaller, Matej Ilicic, Silvan Christen, André Gnos, Markus Zurfluh. – Sins: Jannik Gamma, Alex Niederberger, Mika Huwyler, Sandro Von Flüe, Jonas Villiger, Gabriel Gumann, Aulon Ramadani, Sven Niederberger, Samuel Lustenberger, Michael Hohl, Sandro Gomes De Almeida. – Verwarnungen: 14. Sven Niederberger, 25. Sandro Gomes De Almeida, 34. Silvan Christen, 85. André Gnos, 93. Fabian Nickel – Ausschluss: 84. Silvan Christen.

