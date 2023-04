3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Sieg für Südstern gegen Kickers Südstern behielt im Spiel gegen Kickers am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Vinicios Luiz Alcantara Vieira, der in der 23. Minute für Südstern zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Patrick Cerveira Nogueira durch seinen Treffer für Kickers in der 39. Minute her. In der 46. Minute schoss Gustavo Kohl Südstern mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Davyson De França Moura sorgte in der 62. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Südstern. Das letzte Tor der Partie erzielte Gustavo Kohl, der in der 78. Minute die Führung für Südstern auf 4:1 ausbaute.

Bei Südstern erhielten Mikel Ibra (49.) und Maycon Gomes Lima (75.) eine gelbe Karte. Bei Kickers erhielten Martin Grüter (72.) und Jan Fischer (95.) eine gelbe Karte.

Südstern machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 7. Südstern hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt. Südstern siegte zudem erstmals auswärts.

Für Südstern geht es auswärts gegen FC Malters (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Kickers hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rothenburg. Diese Begegnung findet am 15. April statt (19.30 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Südstern - FC Kickers Luzern 4:1 (2:1) - Grenzhof, Luzern – Tore: 23. Vinicios Luiz Alcantara Vieira 1:0. 39. Patrick Cerveira Nogueira 1:1. 46. Gustavo Kohl (Penalty) 2:1.62. Davyson De França Moura 3:1. 78. Gustavo Kohl 4:1. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Davyson De França Moura, Baskim Osmani, Gustavo Kohl, Altin Syla, Kujtim Pnishi, Patrick Adriano Tiepo, Edmond Ibra, Gerson Michael Rosario De Lima Sousa de Lima Sousa, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Federico Volpe. – Kickers: Martin Grüter, Lucca Rusconi, Yonas Kidane, Joao Ricardo Presas Abreu, Aurel Glatt, Saber Khemissi, Florim Zefi, Sven Gehrig, Fabrizio Giuliano, Finley Sperlich, Patrick Cerveira Nogueira. – Verwarnungen: 49. Mikel Ibra, 72. Martin Grüter, 75. Maycon Gomes Lima, 95. Jan Fischer.

